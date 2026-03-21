incontro online poi gli abusi violenta una ragazza conosciuta in chat

Un uomo si è incontrato con una ragazza conosciuta tramite chat e, dopo averlo fatto online, si sono incontrati di persona. Durante l’incontro, sono avvenuti comportamenti violenti nei confronti della giovane. La donna ha subito abusi da parte dell’uomo, che si era presentato come conoscente virtuale. L’episodio si è verificato a Pisa e la situazione è stata segnalata alle autorità.

PIsa, 21 marzo 2026 – Si sono conosciuti su internet. I messaggi, le battute, poi la decisione di vedersi. Ma quell’ incontro sarebbe diventato alla sera un incubo. “Sono stata violentata più di una volta”, ha raccontato la donna a chi l’ha soccorsa. Succede a Pisa. Qualche giorno fa con le giornate che si stanno facendo più soleggiate, la giovane, una ventina di anni, e l’uomo più grande di lei stabiliscono di smettere di scriversi online e di trovarsi per la prima volta di persona. Ma, dopo poco, tutto sarebbe precipitato nel buio e nel dolore. Lui - questo lo sfogo della ragazza - l’avrebbe fatta salire nel suo appartamento e lì avrebbe abusato di lei. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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