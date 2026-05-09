Minivan finisce nel canale a Chioggia | 6 occupanti riescono a uscire 3 vengono trovati morti
Questa mattina a Cà Lino, frazione di Chioggia, un minivan è finito nel canale dell'idrovia Sant’Anna. Sei persone a bordo sono riuscite a uscire dall'acqua, mentre tre uomini sono stati trovati senza vita. L'incidente è avvenuto intorno alle prime ore del mattino e le operazioni di soccorso sono ancora in corso. La dinamica dell'incidente è al momento sotto approfondimento dalle autorità.
È pesante il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina, sabato 9 maggio, a Cà Lino, frazione di Chioggia: tre uomini hanno perso la vita dopo che il furgoncino su cui viaggiavano lungo l'idrovia Sant’Anna si è ribaltato finendo nelle acque del canale.Furgone finisce nel canale a.🔗 Leggi su Today.it
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Tre persone sono morte in un incidente avvenuto stamani a Cà Lino di Chioggia, dove un furgoncino minivan con nove persone a bordo è finito in un canale. #ANSA x.com