Minivan esce di strada e finisce in un canale nel Veneziano | tre morti altri passeggeri riesco a salvarsi
Un minivan con sei persone a bordo è finito in un canale nella zona di Cà Lino di Chioggia, nel Veneziano. Tre delle persone presenti sono decedute, mentre altri passeggeri sono riusciti a salvarsi. L’incidente è avvenuto questa mattina, senza ulteriori dettagli al momento sulla dinamica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di recupero.
Un furgoncino minivan con a bordo sei persone è finito in un canale in località Cà Lino di Chioggia, nel Veneziano. Purtroppo tre persone sono morte.🔗 Leggi su Fanpage.it
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perdonate ma oggi cosa che esce in questi giorni mi fa morire dal ridere x.com