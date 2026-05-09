Minivan esce di strada e finisce in un canale nel Veneziano | tre morti altri passeggeri riesco a salvarsi

Un minivan con sei persone a bordo è finito in un canale nella zona di Cà Lino di Chioggia, nel Veneziano. Tre delle persone presenti sono decedute, mentre altri passeggeri sono riusciti a salvarsi. L’incidente è avvenuto questa mattina, senza ulteriori dettagli al momento sulla dinamica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di recupero.

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