Minivan di lavoratori stranieri finisce in un canale a Chioggia tre morti intrappolati In sei si salvano

Un incidente si è verificato questa mattina a Cà Lino di Chioggia, in provincia di Venezia, coinvolgendo un minivan di lavoratori stranieri. Il veicolo è finito in un canale e tre persone sono decedute, mentre altre sei sono riuscite a salvarsi. La dinamica dell’incidente resta da chiarire, e sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Le autorità stanno conducendo le indagini per accertare le cause.

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Venezia, 9 maggio 2026 – Tre lavoratori stranieri sono morti stamani in un incidente a Cà Lino di Chioggia (Venezia). Sono rimasti intrappolati nel minivan su cui viaggiavano, finito in un canale lungo l'idrovia Sant'Anna per cause ancora da accertare. Le altre altre sei persone che erano a bordo sono riuscite a invece a uscire dal furgoncino ribaltato con le proprie gambe. I corpi ancora dentro il mezzo sono stati recuperati dei vigili del fuoco di Chioggia e Cavarzere con un’autogrù fatta arrivare da Mestre. Sul posto anche il nucleo regionale sommozzatori di Venezia, il Suem 118 e i carabinieri. A dare l’allarme, poco prima delle 9.30, è stato un passante che si è accorto del van nel canale.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Minivan di lavoratori stranieri finisce in un canale a Chioggia, tre morti intrappolati. In sei si salvano ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Minivan di lavoratori stranieri finisce in un canale a Chioggia, tre morti. In sei si salvanoVenezia, 9 maggio 2026 – Tre lavoratori stranieri sono morti stamani in un incidente a Cà Lino di Chioggia (Venezia), intrappolati ne minivan su cui... Minivan finisce in un canale a Chioggia, tre morti. In sei si salvanoVenezia, 9 maggio 2026 – Tre uomini sono morti stamani in un incidente a Cà Lino di Chioggia (Venezia). Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Furgone carico di lavoratori stranieri si ribalta nel fosso, tre morti: tragedia a Chioggia; Venezia, minivan finisce nel canale, recuperati tre corpi senza vita, sei illesi; Minivan con nove persone a bordo esce di strada e finisce nel canale: 3 morti. Lavoratori stranieri, Mcl: «Facciamoci carico di chi è scivolato in clandestinità»Il presidente dell'Associazione lavoratori stranieri di Mcl audito ieri dalla Commissione Affari costituzionali della Camera. Ai deputati ha parlato delle proposte sui cui Als è attiva da tempo: dai ... vita.it Tre persone sono morte in un incidente avvenuto stamani a Cà Lino di Chioggia, dove un furgoncino minivan con nove persone a bordo è finito in un canale. #ANSA x.com Una pulizia gratuita del minivan di mio suocero reddit