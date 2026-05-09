Minivan di lavoratori stranieri finisce in un canale a Chioggia tre morti In sei si salvano

Tre uomini hanno perso la vita questa mattina a Chioggia, quando un minivan con a bordo lavoratori stranieri è finito in un canale lungo l'idrovia Sant'Anna. In totale, sei persone sono riuscite a salvarsi, mentre altre tre sono rimaste intrappolate e sono decedute. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, e le operazioni di soccorso sono in corso. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito al momento.

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Venezia, 9 maggio 2026 – Tre lavoratori stranieri sono morti stamani in un incidente a Cà Lino di Chioggia (Venezia), intrappolati ne minivan su cui viaggiavano con altri colleghi, che è finito in un canale lungo l'idrovia Sant'Anna per cause ancora da accertare. Le altre altre sei persone che erano a bordo sono riuscite a invece a uscire dal furgoncino ribaltato con le proprie gambe. I corpi ancora dentro il mezzo sono stati recuperati dei vigili del fuoco di Chioggia e Cavarzere con un’autogrù fatta arrivare da Mestre. Sul posto anche il nucleo regionale sommozzatori di Venezia, il Suem 118 e i carabinieri. A dare l’allarme, poco prima delle 9.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Minivan di lavoratori stranieri finisce in un canale a Chioggia, tre morti. In sei si salvano ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Minivan finisce in un canale a Chioggia, tre morti. In sei si salvanoVenezia, 9 maggio 2026 – Tre uomini sono morti stamani in un incidente a Cà Lino di Chioggia (Venezia). Minivan finisce in un canale a Chioggia nel Veneziano, tre morti: altri sei passeggeri riescono a salvarsiTre persone sono morte in un tragico incidente avvenuto lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia, nel territorio di Venezia. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Furgone carico di lavoratori stranieri si ribalta nel fosso, tre morti: tragedia a Chioggia; Venezia, minivan finisce nel canale, recuperati tre corpi senza vita, sei illesi; Minivan con nove persone a bordo esce di strada e finisce nel canale: 3 morti. Lavoratori stranieri, Mcl: «Facciamoci carico di chi è scivolato in clandestinità»Il presidente dell'Associazione lavoratori stranieri di Mcl audito ieri dalla Commissione Affari costituzionali della Camera. Ai deputati ha parlato delle proposte sui cui Als è attiva da tempo: dai ... vita.it Tre persone sono morte in un incidente avvenuto stamani a Cà Lino di Chioggia, dove un furgoncino minivan con nove persone a bordo è finito in un canale. #ANSA x.com Una pulizia gratuita del minivan di mio suocero reddit