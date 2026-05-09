Minivan di lavoratori stranieri finisce in un canale a Chioggia tre morti In sei si salvano

Da quotidiano.net 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre uomini hanno perso la vita questa mattina a Chioggia, quando un minivan con a bordo lavoratori stranieri è finito in un canale lungo l'idrovia Sant'Anna. In totale, sei persone sono riuscite a salvarsi, mentre altre tre sono rimaste intrappolate e sono decedute. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, e le operazioni di soccorso sono in corso. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito al momento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Venezia, 9 maggio 2026 –  Tre lavoratori stranieri sono morti  stamani in un incidente  a Cà Lino di Chioggia (Venezia), intrappolati ne minivan su cui viaggiavano con altri colleghi, che è finito in un canale lungo l'idrovia Sant'Anna per cause ancora da accertare.  Le altre altre sei persone che erano a bordo sono riuscite a invece a uscire dal furgoncino ribaltato con le proprie gambe.  I corpi ancora dentro il mezzo sono stati recuperati dei vigili del fuoco di Chioggia e Cavarzere con un’autogrù fatta arrivare da Mestre. Sul posto anche il nucleo regionale sommozzatori di Venezia, il Suem 118 e i carabinieri.  A dare l’allarme, poco prima delle 9.🔗 Leggi su Quotidiano.net

minivan di lavoratori stranieri finisce in un canale a chioggia tre morti in sei si salvano
© Quotidiano.net - Minivan di lavoratori stranieri finisce in un canale a Chioggia, tre morti. In sei si salvano
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Minivan finisce in un canale a Chioggia, tre morti. In sei si salvanoVenezia, 9 maggio 2026 – Tre uomini sono morti stamani in un incidente a Cà Lino di Chioggia (Venezia).

Minivan finisce in un canale a Chioggia nel Veneziano, tre morti: altri sei passeggeri riescono a salvarsiTre persone sono morte in un tragico incidente avvenuto lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia, nel territorio di Venezia.

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Furgone carico di lavoratori stranieri si ribalta nel fosso, tre morti: tragedia a Chioggia; Venezia, minivan finisce nel canale, recuperati tre corpi senza vita, sei illesi; Minivan con nove persone a bordo esce di strada e finisce nel canale: 3 morti.

Lavoratori stranieri, Mcl: «Facciamoci carico di chi è scivolato in clandestinità»Il presidente dell'Associazione lavoratori stranieri di Mcl audito ieri dalla Commissione Affari costituzionali della Camera. Ai deputati ha parlato delle proposte sui cui Als è attiva da tempo: dai ... vita.it

Trova facilmente notizie e video collegati.