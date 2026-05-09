Nella mattinata del 9 maggio, lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia, un minivan con nove occupanti è finito nel canale di Ca’ Lino. L’incidente ha causato la morte di tre persone, tra cui l’autista di 33 anni e due braccianti marocchini di 25 anni. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma le vittime sono state trovate senza vita. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

CHIOGGIA (VENEZIA) - Gravissimo incidente nella mattinata del 9 maggio lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia in località Ca' Lino, dove un minivan con nove persone a bordo è finito fuori strada ribaltandosi nel canale. Dopo un paio d'ore di ricerche il bilancio è tragico: sono infatti stati recuperati i corpi senza vita di tre occupanti. Si tratta del conducente del mezzo, un uomo di 33 anni, e di due braccianti 25enni, tutti di origine marocchina. Usciti incolumi dal mezzo, invece, gli altri sei passeggeri. Anche l'azienda agricola per cui lavoravano, secondo una prima ricostruzione, sarebbe di origine marocchina. La dinamica...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Minivan con nove persone finisce nel canale: 3 morti. ?Vittime l'autista 33enne e due braccianti marocchini di 25 anni

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Strage a Chioggia. Stavano andando a lavoro i nove operatori agricoli di origine nordafricana a bordo del minivan caduto in un canale lungo l'Idrovia Sant'Anna di Chioggia (Venezia). Sei sono riusciti a mettersi in salvo mentre altri tre sono morti. x.com

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