Minacce all' affittuario per ottenere i canoni arretrati nei guai 46enne
Un uomo di 46 anni è stato segnalato per aver minacciato l’affittuario nel tentativo di ottenere il pagamento di canoni di locazione arretrati. Secondo quanto ricostruito, avrebbe pronunciato parole minacciose e intimidatorie, anche ipotizzando conseguenze violente e la liberazione dell’immobile senza seguire le procedure legali previste. Le autorità stanno approfondendo il caso.
Avrebbe preteso il pagamento di canoni di locazione arretrati ricorrendo a minacce e intimidazioni, arrivando a prospettare conseguenze violente e un’immediata liberazione dell’immobile al di fuori delle procedure di legge. Per questo motivo un 46enne è stato denunciato dai carabinieri del.🔗 Leggi su Casertanews.it
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