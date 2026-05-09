Minacce all' affittuario per ottenere i canoni arretrati nei guai 46enne

Un uomo di 46 anni è stato segnalato per aver minacciato l’affittuario nel tentativo di ottenere il pagamento di canoni di locazione arretrati. Secondo quanto ricostruito, avrebbe pronunciato parole minacciose e intimidatorie, anche ipotizzando conseguenze violente e la liberazione dell’immobile senza seguire le procedure legali previste. Le autorità stanno approfondendo il caso.

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Avrebbe preteso il pagamento di canoni di locazione arretrati ricorrendo a minacce e intimidazioni, arrivando a prospettare conseguenze violente e un’immediata liberazione dell’immobile al di fuori delle procedure di legge. Per questo motivo un 46enne è stato denunciato dai carabinieri del.🔗 Leggi su Casertanews.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Bullismo e minacce: due ragazzini nei guai Leggi anche: Minacce di morte alle ex amiche: 36enne nei guai Altri aggiornamenti Si parla di: Tentata estorsione datore di lavoro: condanna per l’affitto illecito; Minacce e richieste di restituzione: implicazioni del presunto prestanome di Piromalli nel caso milanese. CASTEL VOLTURNO - Minacce per ottenere il pagamento dell’affitto, 46enne nei guai per tentata estorsione11:54:17 Avrebbe preteso il pagamento di canoni di locazione arretrati ricorrendo a minacce e intimidazioni, arrivando a prospettare conseguenze violente e un’immediata liberazione dell’immobile al di ... casertafocus.net