Minacce di morte alle ex amiche | 36enne nei guai

Una donna di 36 anni di Ancona è stata coinvolta in un procedimento legale dopo aver rivolto minacce di morte a due ex amiche, di 28 e 31 anni, residenti a Falconara. La disputa tra le tre donne sarebbe iniziata a causa della gravidanza che le due ultime avevano scoperto quasi nello stesso periodo. La vicenda si è conclusa con l’apertura di un procedimento legale nei confronti della donna coinvolta.

Da amiche a nemiche con tanto di minacce di morte. Ad accendere l’odio di una 36enne anconetana nei confronti di due donne di 28 e 31 anni, residenti a Falconara, sarebbe stata la gravidanza che le ultime due avevano scoperto quasi contemporaneamente. Tra loro era nata una maggiore affinità che avrebbe fatto esplodere una certa gelosia nella 36enne che ieri è stata rinviata a giudizio per stalking nei confronti delle altre due. Il processo inizierà il 16 settembre davanti alla giudice Maria Elena Cola. Le due ex amiche, una è parte civile con l’avvocato Andrea Cecere, hanno sporto querela ai carabinieri dopo un serie di episodi avvenuti tra maggio del 2024 e ottobre dello stesso anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

