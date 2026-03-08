Due ragazzini sono stati denunciati per comportamenti di bullismo e minacce, portando a due nuovi ammonimenti. La vicenda riguarda giovani coinvolti in atti offensivi, che si aggiungono a una serie di episodi simili nella zona. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità, che hanno deciso di intervenire con provvedimenti nei confronti dei minori coinvolti.

Altri due ammonimenti. E a finire nel mirino sono giovanissimi. Un fenomeno, quello relativo a ragazzini che si rendono protagonisti di comportamenti negativi, che continua a creare preoccupazione e allarme. Proprio per questo resta alta l’attenzione della Polizia sul fenomeno dei giovanissimi che stazionano nell’area di piazza Garibaldi e che, nelle scorse settimane, si sarebbero resi protagonisti di comportamenti intimidatori nei confronti di coetanei. Dopo i primi provvedimenti adottati, nelle ultime ore il questore Cesare Capocasa ha emesso altri due ammonimenti nei confronti di altrettanti ragazzi coinvolti in episodi di bullismo avvenuti alla presenza di diversi giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bullismo e minacce: due ragazzini nei guai

Con le casse a tutto volume vicino al conducente del bus: due ragazzini finiscono nei guai a OrbassanoA fine febbraio 2026 gli agenti della polizia locale di Orbassano hanno identificato due ragazzini di 13 e 14 anni che disturbavano il conducente...

Leggi anche: Aggressioni in centro storico. Botte e minacce ai passanti. Nei guai due baby rapinatori

BABY GANG ADOLESCENTI ITALIANI HANNO PAURA DI USCIRE DI CASA! E IL GOVERNO COSA FA RIDUCE I FONDI!

Contenuti utili per approfondire Bullismo e minacce due ragazzini nei....

Temi più discussi: Bullismo e minacce: due ragazzini nei guai; Minacce e atti di bullismo verso i coetanei, due ammonimenti; Paolo suicida a 14 anni, quattro compagni di classe indagati per stalking: Deriso e insultato a scuola; Minacce con coltello per avere soldi dai coetanei: nei guai due ragazzi.

Minacce e atti di bullismo verso i coetanei, due ammonimenti(ANSA) - ANCONA, 07 MAR - Il questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso due nuovi ammonimenti nei confronti di altrettanti giovani appartenenti a un gruppo che era solito frequentare piazza Garibald ... msn.com

Paolo Mendico suicida a 14 anni, quattro compagni di classe indagati per stalking: «Preso in giro con insulti e minacce»Paolo Mendico si è tolto la vita a 14 anni, nella sua camera da letto nell'abitazione a Santi Cosma e Damiano (Latina), lì dove ... msn.com

“Il bullismo che ho subito negli anni '70 (dalla prima media alla maturità) è stato incredibile. Orribile. Mi ha cambiato la vita nel peggiore dei modi. Ci sono voluti anni per superarlo. Adesso A 61 anni, sono strafelice, e VORREI ANCORA avere i super poteri… - facebook.com facebook

Minacce e atti di bullismo verso i coetanei, due ammonimenti. La misura del questore di Ancona per degli episodi avvenuti a Senigallia #ANSA x.com