La Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la decadenza di Mimmo Lucano da sindaco di Riace, decisione già presa dal Tribunale di Locri. La sentenza si basa sulla legge Severino, che prevede la decadenza dagli incarichi pubblici in caso di condanna penale. I legali dell’ex primo cittadino hanno annunciato un ricorso in Cassazione. La vicenda riguarda la revoca dell’incarico di sindaco di Riace.

Dopo il Tribunale Locri, anche la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha dichiarato la decadenza di Mimmo Lucano da sindaco di Riace a causa della legge Severino. La normativa è scattata dopo la condanna per falso a 18 mesi, con pena sospesa, che la Cassazione nel febbraio 2025 ha reso definitiva chiudendo il processo “Xenia”, nato da un’inchiesta sulla gestione dei progetti di accoglienza a Riace. Un’indagine che ha travolto Lucano nel 2018, quando è stato arrestato, e per la quale ha rischiato una condanna a 13 anni e 2 mesi, inflitta in primo grado per associazione a delinquere, truffa, falso e peculato. In appello quella condanna è stata ribaltata e Lucano è stato assolto da quasi tutti i reati.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Legge Severino, la Corte d’appello conferma la decadenza di Lucano da sindaco di Riace. I legali annunciano ricorso in Cassazione

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