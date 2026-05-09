Milleunacover Sanremo pagelle dell’8 maggio | Morandi e Jovanotti la storia continua 9 bello rivedere Elodie e Achille Lauro 8
Nell’appuntamento del 8 maggio, Milleunacover Sanremo ha proposto un evento senza pubblico né scenografie appariscenti, presentato dalla Rai e condotto da Carlo Conti. La serata ha visto protagonisti artisti come Morandi e Jovanotti, che hanno portato avanti la loro collaborazione, e il ritorno di Elodie e Achille Lauro. La manifestazione si è svolta senza le consuete esibizioni di un vero show, concentrandosi sui brani e sulle interpretazioni.
Uno show senza show. Questo è stato Milleunacover Sanremo, presentato dalla Rai come un grande evento che avrebbe seguito il successo del Festival e presentato pure da Carlo Conti. Il conduttore fiorentino sta ancora prestando il suo volto alla manifestazione canora, nelle mani di Stefano De Martino ufficialmente da qualche mese, e sta di fatto trainando la grande baracca verso la nuova edizione. La sensazione è però quella che si stia facendo di tutto per promuovere la prossima organizzazione della kermesse ancora prima che ci siano state altre investiture ufficiali. Insomma, Milleunacover non è che un best of del best of, se facciamo eccezione per i piccoli interventi degli artisti coinvolti, che comunque abbiamo rivisto con piacere.🔗 Leggi su Dilei.it
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