Quindici artisti in gara e due co-conduttori attesissimi, Achille Lauro e Pilar Fogliati. In seconda serata s ene vedono di belli +++dropcap La seconda serata di Sanremo 2026 comincia con la musica dei semi-finalisti di Sanremo Giovani: Blind, El Ma & Soniko, Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Mazzariello. Ad accoglierli con il padrone di casa Carlo Conti e la sua controparte Laura Pausini anche Ginaluca Gazzoli, che ha presentato le serate delle selezioni. E dopo la sfida Nicolò Filippucci e Angelica Bove si sono aggiudicati come semifinalisti l'esibizione in terza serata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sanremo 2026, Achille Lauro il bello dal cuore buono e dalla chioma lucida e le pagelle dei beauty look in seconda serata

Sanremo 2026, le pagelle ai look della seconda serata in diretta: Laura Pausini non benissimo, Achille Lauro 9 in total white, Patty Pravo con il vestito di CapodannoÈ Laura Pausini ad aprire da sola la seconda serata di questo 76esimo Festival di Sanremo: scende la scalinata con un completo pantalone nera...

Sanremo 2026, Achille Lauro co-conduttore della seconda serataQuesta sera durante la diretta del TG1 Carlo Conti è intervenuto per un nuovo atteso annuncio in vista di Sanremo 2026.

Sanremo 2026, Achille Lauro co conduttore della seconda serata

Temi più discussi: Sanremo, la scaletta di mercoledì, ecco Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo; Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Sanremo 2026, al via il toto look: la sfida dell'abito monocolore per Pausini e l'estro di Achille Lauro; La scaletta della seconda serata di Sanremo 2026, ospiti e cantanti in gara in ordine di uscita.

Sanremo 2026, la diretta della seconda serata - Laura Pausini e Achille Lauro incantano l'Ariston cantando insiemeQuindici cantanti in gara e un Festival da riscattare dopo un debutto 'moscio': la cronaca live della seconda serata di Sanremo 2026, dalla scaletta alla nuova classifica. libero.it

Sanremo 2026, Achille Lauro omaggia le vittime di Crans-Montana con 'Perdutamente'Achille Lauro omaggia le vittime di Crans-Montana al Festival di Sanremo 2026. Carlo Conti ha riservato uno spazio nel corso della seconda serata della kermesse canora per ricordare le 40 giovani ... adnkronos.com

Solo AMOR per Achille Lauro #Sanremo2026 - facebook.com facebook

Emozionante duetto di Laura Pausini e Achille Lauro che cantano “16 marzo” #sanremo2026 x.com