In vista di X Factor 2026, l’assenza di Achille Lauro dalla giuria ha generato molte ipotesi su chi potrebbe sostituirlo. Tra le candidature più discusse ci sono nomi come Morandi e Jovanotti, mentre i fan si interrogano su quale sarà la scelta definitiva. La produzione ha già iniziato a valutare diverse opzioni per riempire il vuoto lasciato dal cantante e compositore. I prossimi mesi chiariranno quale volto entrerà a far parte del cast di questa edizione.

La macchina di X Factor 2026 si è rimessa in moto molto prima del previsto. L’addio ufficiale di Achille Lauro ha aperto un vuoto enorme nella giuria e, come spesso accade quando un personaggio così magnetico lascia la scena, il pubblico si è subito lanciato nel toto-nome. Le indiscrezioni si rincorrono, le trattative sembrano già avviate e due nomi, più di tutti, stanno alimentando la fantasia dei fan: Gianni Morandi e Jovanotti. Due artisti diversissimi, due mondi lontani, ma entrambi capaci di portare allo show un’energia nuova e un pubblico trasversale. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi potrebbe davvero sostituire Achille Lauro? Quanto sono concrete le ipotesi Morandi e Jovanotti? E quali ostacoli potrebbero complicare la scelta della produzione? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - X Factor 2026: chi sostituirà Achille Lauro? L’ipotesi Morandi e il sogno Jovanotti

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