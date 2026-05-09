Milite Pd | Del Grande racconta un mondo tutto da costruire

Da lanazione.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere del Partito Democratico ha commentato le dichiarazioni della sindaca e della maggioranza, affermando che il mondo descritto da loro è ancora tutto da realizzare. La sindaca aveva parlato recentemente di un progetto in fase di sviluppo, mentre il consigliere ha sottolineato come ci siano ancora molti aspetti da definire e completare. Nessuna ulteriore precisazione o dettaglio sui temi affrontati.

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SANTA MARIA A MONTE "Basta guardarsi intorno per capire che il mondo raccontato dalla sindaca Del Grande e dalla maggioranza è ancora tutto da costruire". Lo dice Antonio Milite, segretario del Partito Democratico di Santa Maria a Monte, in risposta alle ultime dichiarazioni di sindaco e maggioranza. "I fatti parlano chiaro – scrive Milite – nell’ultimo consiglio comunale un consigliere di maggioranza si è astenuto sul bilancio, è evidente che qualche problema c’è. Il messaggio della maggioranza è sempre una linea difensiva di soli annunci. Cioè ’stiamo facendo il massimo, non ci criticate’. Ma ciò che viene descritto come realtà, nella realtà quotidiana ancora non c’è.🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Milite (Pd): "Del Grande racconta un mondo tutto da costruire"
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