Milite Pd | Del Grande racconta un mondo tutto da costruire

Il consigliere del Partito Democratico ha commentato le dichiarazioni della sindaca e della maggioranza, affermando che il mondo descritto da loro è ancora tutto da realizzare. La sindaca aveva parlato recentemente di un progetto in fase di sviluppo, mentre il consigliere ha sottolineato come ci siano ancora molti aspetti da definire e completare. Nessuna ulteriore precisazione o dettaglio sui temi affrontati.

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