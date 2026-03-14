Le Giornate del Fai di Primavera 2026 si svolgeranno in Lombardia e coinvolgeranno 59 comuni, con l’apertura di 146 beni culturali. Tra questi ci sono edifici storici, chiese e monumenti che saranno visitabili durante l’evento. L’iniziativa permette al pubblico di scoprire luoghi spesso chiusi al pubblico durante tutto l’anno. La manifestazione si svolgerà in diversi territori della regione.

Le Giornate del Fai di Primavera 2026 porteranno alla luce 146 beni culturali in Lombardia, diffusi in 59 comuni. Tra il 21 e il 22 marzo, visitatori potranno accedere a luoghi storici e moderni che raccontano l’evoluzione della regione. Dalla modernità della Torre Libeskind alle radici storiche della Scuola Teuliè, l’iniziativa offre un viaggio nel tempo che collega passato e presente. L’evento si inserisce in un contesto più ampio che vede 780 luoghi aperti in 400 città italiane. L’architettura come specchio dei cambiamenti sociali. Lo skyline milanese non è solo un insieme di edifici, ma una testimonianza vivente delle trasformazioni economiche e sociali della provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 146 tesori in Lombardia: tra il Curvo e la Scuola Teuliè

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