Milano | violenza sessuale rapina e pestaggio Arrestati due fratelli ucraini
Due fratelli ucraini sono stati arrestati a Milano con l’accusa di aver commesso una serie di reati che includono violenza sessuale, rapina e pestaggio. Entrambi sono stati descritti come persone con precedenti penali e molte denunce a loro carico. Le autorità hanno eseguito i provvedimenti dopo aver raccolto elementi sufficienti a ricostruire le vicende legate agli episodi criminosi. L’indagine prosegue per approfondire eventuali altri reati collegati.
La ragazza trascinata per decine di metri. Contro la sua volontà. Nonostante i piedi puntati a terra, per cercare di resistere alla forza del suo aggressore, un ragazzo minorenne ma di una certa stazza e comunque molto più forte di lei. Poi quell’urlo disperato, lanciato da un angolo appartato vicino a Largo La Foppa, rivolto all’amico che era con lei: «Mi vuole stuprare!». Cronaca di un’alba nel cuore della città, quando anche i locali per nottambuli irriducibili abbassano la saracinesca. Sono passate le cinque del mattino dell’8 aprile scorso, quando la vittima, dopo la serata trascorsa all’Hollywood, subisce una violenta aggressione sessuale.🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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