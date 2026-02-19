Quattro giovani arrestati per rapina e tentata violenza sessuale nel Palermitano

Quattro giovani sono stati arrestati a Partinico, nel Palermitano, dopo aver rapinato un negozio e tentato di aggredire una cliente. La rapina è avvenuta nel pomeriggio, quando i ragazzi hanno minacciato il dipendente con un coltello. Durante il tentativo di fuga, hanno cercato di violentare una donna che si trovava nel locale. La polizia è intervenuta in tempi rapidi, bloccando gli aggressori prima che potessero allontanarsi. Gli arresti sono stati confermati dagli agenti, che hanno recuperato anche alcuni oggetti derubati.

Arrestati quattro giovani a Partinico, in provincia di Palermo, per rapina aggravata e tentata violenza sessuale. I carabinieri della Stazione di Borgetto, con il supporto dei reparti della Compagnia di Partinico, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip di Palermo su richiesta della procura, per tre uomini di età compresa tra i 19 e i 21 anni e di una donna di 20, già noti alle forze dell'ordine, accusati di violenza privata, rapina aggravata in concorso, lesioni personali in concorso e tentata violenza sessuale. L'aggressione alla coppia di fidanzati L'attività investigativa è partita dalle denunce presentate dalle vittime e dagli elementi raccolti dai militari, che hanno consentito di risalire all'identità dei quattro indagati.