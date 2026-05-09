Milano stop al nuovo hotel alle Cinque Vie | il Comune blocca il progetto

Il Comune di Milano ha deciso di bloccare il progetto di un nuovo hotel nelle Cinque Vie dopo aver riscontrato che la superficie edilizia prevista supera i limiti stabiliti dal bando. La decisione arriva in seguito a un'istruttoria che ha portato alla segnalazione di 39 persone indagate per lottizzazione abusiva. La questione riguarda anche le procedure urbanistiche e le autorizzazioni rilasciate in fase di approvazione dell’intervento edilizio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Perché la superficie edilizia proposta supera i limiti del bando?. Chi sono i 39 indagati nelle indagini sulla lottizzazione abusiva?. Come influisce il ritrovamento dei reperti romani sul progetto alberghiero?. Quali sono le conseguenze del sequestro disposto dal giudice per l'area?.? In Breve Superficie edilizia di 7.233 mq contro il limite di 4.905 mq previsto.. Indagini della Guardia di Finanza coinvolgono 39 persone tra funzionari e architetti.. Nuove regole della Giunta del 23 febbraio 2024 impongono vincoli più stringenti.. Area di via Zecca Vecchia ospita reperti archeologici della Mediolanum romana.. Palazzo Marino ha notificato alla società Ca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, stop al nuovo hotel alle Cinque Vie: il Comune blocca il progetto ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Albergo da 199 camere alle Cinque Vie: dopo i sigilli arriva anche lo stop del ComuneMilano – Dopo il sequestro disposto dal gip su richiesta della Procura, arriva anche lo stop del Comune sul progetto in via Zecca Vecchia alle Cinque... Stadio: il Comune blocca il piano di via Patroclo, serve un nuovo progetto? Domande chiave Come influirà il blocco del Comune sulla viabilità della zona? Perché i tecnici temono un ingorgo totale sulla nuova rotatoria? Cosa... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Albergo da 199 camere alle Cinque Vie: dopo i sigilli arriva anche lo stop del Comune; Nuova cella frigorifera per la mummia Ötzi: stop alle visite per cinque settimane; Fastweb+Vodafone contro iliad: chiesto lo stop alla pubblicità con Megan Gale; Frosinone, rivoluzione viabilità: scattano chiusure e deviazioni dal 4 maggio 2026. Albergo da 199 camere alle Cinque Vie: dopo i sigilli arriva anche lo stop del ComuneMilano, negato il permesso di costruire. I rilievi di Palazzo Marino ai costruttori: manca il piano attuativo, modalità non conformi alla normativa. Sull’area sotto sequestro, all’incrocio cardo-decum ... ilgiorno.it Questa sera sarò ospite di @BrunoVespa a Cinque Minuti su @RaiUno. Vi aspetto! x.com