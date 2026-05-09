milano si tinge di rosa

A Milano si svolgerà domenica 10 maggio la sedicesima edizione della StraWoman, una corsa e camminata non competitiva aperta a tutti. L’evento si tiene ogni anno e si concentra sul benessere e sull’empowerment femminile. La città si prepara ad accogliere partecipanti di varie età, che si riuniscono per questa iniziativa che si svolge in diverse zone della città.

Milano è pronta a colorarsi di rosa: domenica 10 maggio, va in scena la 16esima edizione della StraWoman, corsa-camminata non competitiva aperta a tutti, ma con un focus speciale sul benessere e l'empowerment femminile. È un momento di condivisione, di leggerezza, ma anche di forza collettiva. Possono partecipare uomini e bambini, ma al nastro di partenza (alle 10 in piazza Gino Valle, zona Portello) saranno soprattutto giovani, mamme e nonne. Generazioni che si incontrano per affermare il diritto a stare bene, a prendersi cura di sé, a fare rete. Donne che hanno voglia di una giornata di sport e divertimento, ma forse anche donne che stanno lottando contro una malattia o che la battaglia l'hanno affrontata e magari vinta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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