A Cittadella la letteratura si tinge di rosa

A Cittadella, il 8 marzo 2026, il motivo è la celebrazione della Giornata della Donna, che ha portato alla creazione di un evento dedicato alle scrittrici. La manifestazione, intitolata “Cittadella Letteraria - Voci di donna, storie di libertà”, coinvolge autrici locali e nazionali, che presenteranno i loro ultimi libri e incontreranno i lettori. La giornata si svolge in vari spazi della città, tra presentazioni e firme copie. Circa un centinaio di persone parteciperanno alle attività previste. La città si prepara a vivere un giorno di cultura e parole femminili.

A Cittadella (PD) la letteratura si tinge di rosa: domenica 8 marzo 2026. Si svolgerà "Cittadella Letteraria - Voci di donna, storie di libertà" una giornata interamente dedicata alle scrittrici, tra presentazioni, firmacopie e incontri con il pubblico. Nel cuore della provincia padovana, il prossimo 8 marzo la letteratura femminile diventerà protagonista assoluta. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la suggestiva piazza G.Scalco di Cittadella ospiterà la prima edizione della manifestazione "Cittadella Letteraria – Voci di donna, storie di libertà". L'iniziativa, che si svolgerà dalle ore 10:00 alle ore 18:00, trasformerà il centro storico in un salotto letterario a cielo aperto.