Vinitaly Pecoraro Scanio difende la filiera | Il vino non è caro è valore che va tutelato

Da anteprima24.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i padiglioni del Vinitaly, uno dei più visitati è stato quello dedicato alla filiera del vino, dove un rappresentante ha affermato che i prezzi elevati non sono un problema, ma il riconoscimento del valore che deve essere tutelato. Durante l’evento, sono state discusse le dinamiche del settore e l’importanza di proteggere le produzioni tradizionali. La manifestazione ha visto la partecipazione di operatori e rappresentanti di settore, pronti a confrontarsi sulle tematiche legate alla produzione e al mercato del vino.

Tempo di lettura: 2 minuti Tra i padiglioni del Vinitaly, uno dei più osservati è stato quello della Campania, dove a fare tappa è stato anche Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro all’agricoltura e ambiente, oggi presidente della Fondazione UniVerde e componente del comitato scientifico di Campagna Amica. La visita al padiglione regionale e alla Cantina del Taburno è stata l’occasione per una riflessione più ampia sul futuro del comparto vitivinicolo italiano, stretto tra tensioni internazionali, dazi e polemiche interne. Il contesto globale, segnato da nuove barriere commerciali e da un mercato sempre più competitivo, impone – secondo Pecoraro – una strategia chiara per difendere uno dei simboli del Made in Italy.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Vinitaly, Pecoraro Scanio difende la filiera: “Il vino non è caro, è valore che va tutelato”

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