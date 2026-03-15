91% dei cittadini | basta cibo anonimo vogliamo l’origine

Il 91% dei cittadini italiani si schiera a favore dell’obbligo di indicare l’origine dei prodotti alimentari, evidenziando una forte richiesta di trasparenza nelle etichette. Questa percentuale rappresenta un consenso diffuso tra i consumatori, che vogliono conoscere da dove provengono gli alimenti che acquistano e consumano quotidianamente. La questione riguarda tutte le tipologie di prodotti alimentari presenti sul mercato.

La richiesta di trasparenza alimentare ha raggiunto livelli senza precedenti tra i cittadini italiani, con il 91% dei consumatori che chiede ufficialmente l’indicazione obbligatoria dell’origine su ogni prodotto in commercio. Questa mobilitazione coincide con la Giornata mondiale dei diritti del consumatore del 15 marzo, data dedicata a sicurezza e libertà di scelta, ma nasconde una battaglia più profonda contro l’anonimato degli alimenti industriali. I dati Censis confermano che la maggioranza preferisce cibi legati al territorio rispetto al cibo generico, spingendo per un cambiamento normativo europeo. Il divario tra spesa attuale e necessità futura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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