Milano paralizzata il 9 maggio | caos tra festival e cortei

Il 9 maggio Milano si è trovata in difficoltà a causa di un evento che ha coinvolto sia un festival a Lambrate sia due cortei pomeridiani. La città ha subito chiusure di alcune strade per permettere lo svolgimento delle manifestazioni e dei festeggiamenti, creando disagi nel traffico cittadino. Per i partecipanti ai cortei, sono stati predisposti percorsi alternativi, mentre molte vie sono state interdette al transito per diverse ore.

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? Domande chiave Quali strade saranno chiuse per il festival a Lambrate?. Come cambieranno i percorsi dei due cortei pomeridiani?. Quali zone subiranno i rallentamenti più pesanti nel pomeriggio?. Come spostarsi senza rimanere bloccati nel traffico milanese?.? In Breve Via Conte Rosso chiusa dalle 8:00 alle 20:00 per festival Carta Canta 2026.. Corteo Thiago e Saif liberi subito da Domodossola verso piazzale Aquileia alle 15:00.. Trans* Pride da piazza Duca d'Aosta a Parco Trotter con partenza ore 15:30.. Forti rallentamenti previsti su corso Buenos Aires e via Padova durante il pomeriggio.. Sabato 9 maggio 2026, la viabilità di Milano subirà pesanti interruzioni tra Lambrate, il centro e la zona nord per via di un festival letterario e due cortei pomeridiani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano paralizzata il 9 maggio: caos tra festival e cortei ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Roma paralizzata: caos su Flaminia e Raccordo tra incidenti e cantieri? Cosa sapere Incidenti e cantieri bloccano via Flaminia, Corso di Francia e Raccordo Anulare il 27 aprile. Leggi anche: Stramilano e cortei dell'1 Maggio: tutte le strade chiuse e i divieti a Milano