Stramilano e cortei dell' 1 Maggio | tutte le strade chiuse e i divieti a Milano

A Milano, nel fine settimana dal 1 al 3 maggio, si terranno diverse manifestazioni con modifiche alla viabilità. La città ospiterà la tradizionale corsa podistica e cortei per il Primo Maggio, con strade chiuse e divieti di circolazione in varie zone. Le autorità hanno comunicato i dettagli sui percorsi interessati e le restrizioni temporanee per permettere lo svolgimento degli eventi senza problemi.

Manifestazioni, cortei e Stramilano. Per il weekend lungo da venerdì 1 a domenica 3 maggio a Milano si preannunciano diverse modifiche alla viabilità con divieti e strade chiuse in occasione degli eventi organizzati per la festa dei lavorati e per la giornata di sport in occasione della.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Giro dell'Appennino 2026: percorso, blocco traffico, strade chiuse e divieti. Tutte le info utiliDomenica 26 aprile 2026 si corre l'87esima edizione del Giro dell'Appennino, una classica organizzata come sempre dall'Us Pontedecimo Ciclismo con un... Stramilano 2026: percorsi, strade chiuse e mezzi pubblici domenica 3 maggioDomenica 3 maggio torna a Milano la storica Stramilano, uno degli appuntamenti sportivi più attesi della primavera cittadina. Altri aggiornamenti Stramilano e cortei dell'1 Maggio: tutte le strade chiuse e i divieti a MilanoManifestazioni, cortei e Stramilano. Per il weekend lungo da venerdì 1 a domenica 3 maggio a Milano si preannunciano diverse modifiche alla viabilità con divieti e strade chiuse in occasione degli ... milanotoday.it Stramilano 2026: Milano si prepara alla grande corsa di primaveraStramilano 2026 anima Milano con Half Marathon, 10 km e Stramilanina tra sport, famiglie e grandi protagonisti. milanosportiva.com