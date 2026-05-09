Milano | nasce all’Isola la Biblioteca dello Sport dedicata a Mura

A Milano, nel quartiere Isola, è stata inaugurata la Biblioteca dello Sport dedicata a Gianni Mura. La struttura ospita un insieme di volumi donati da privati e appassionati, creando un punto di riferimento per gli amanti dello sport e della cultura. La biblioteca rappresenta un luogo di incontro e memoria, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo del giornalista scomparso e di offrire uno spazio dedicato alla lettura e alla riflessione.

? Domande chiave Come può la memoria di Gianni Mura influenzare il quartiere Isola?. Chi ha donato i volumi che compongono il nucleo iniziale?. Perché lo sport viene usato come strumento di rigenerazione urbana?. Come cambierà il volto sociale dell'area grazie al progetto Sefemm?.? In Breve Collezione di 2.500 volumi donati da editori e professionisti del settore.. Inaugurata da Paolo Maggioni nel quartiere Isola tramite progetto Sefemm 2022.. Dedica al giornalista Gianni Mura e memoria di Paola Gius.. Apertura martedì e giovedì dalle 14 alle 18 e sabato dalle 9 alle 13.. A febbraio, nel quartiere Isola di Milano, Paolo Maggioni ha inaugurato la Biblioteca dello Sport, un presidio culturale che raccoglie 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Milano, inaugurata la prima Biblioteca dello Sport dedicata a Gianni Mura

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