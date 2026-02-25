A Milano ha aperto la biblioteca dello sport dedicata a Gianni Mura

Si trova nel quartiere Isola, al civico 3 di via Confalonieri, ed ospita circa 2.200 libri. Prossimamente entrerà a far parte del sistema bibliotecario milanese Una biblioteca dello sport dedicata a chi ha dato anima e corpo alle attività sportive. Si trova al civico 3 di via Confalonieri, a Milano, nel quartiere Isola: è la Biblioteca dello sport intitolata a Gianni Mura, giornalista e scrittore scomparso il 21 marzo 2020. Uno spazio cittadino interamente pensato per raccontare lo sport come linguaggio culturale, sociale e civile. Un luogo che nasce nel segno della memoria del giornalista, ma con uno sguardo rivolto al futuro e alla partecipazione della città. Nei locali, inaugurati nella mattinata di mercoledì 25 febbraio, ci sono 2.173 i volumi già catalogati e disponibili, una raccolta nata grazie alle donazioni di autori, case editrici e cittadini e destinata ad arricchirsi ulteriormente nel tempo grazie al contributo di chi vorrà donare libri dedicati allo sport, alla sua storia e ai suoi valori. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

