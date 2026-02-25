Milano nasce la prima Biblioteca dello Sport | è dedicata a Gianni Mura

Il giornalista Gianni Mura, come racconta la collega e amica Emanuela Audisio, amava citare Vinicius de Moraes: “La vita, amico, è l’arte dell’incontro”. Sarebbe allora felice di sapere che tanta della Milano che amava e raccontava si è riunita in un cortile del quartiere Isola. E che in quel cortile, dal 25 febbraio, esiste la prima Biblioteca dello Sport della città, intitolata a lui. Un luogo aperto a tutti proprio come lo era, ricordano i colleghi, il suo ufficio in redazione. E che sarà allo stesso tempo uno spazio di prossimità e un presidio culturale. A tagliare il nastro rosso infiocchettato ci hanno pensato Paolo Maggioni, giornalista della Rai e ideatore della biblioteca, sua figlia Vera, che passeggiando curiosa tra scaffali e scrivania rappresenta già i lettori ideali del domani, e l’assessore comunale alla Cultura Tommaso Sacchi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche:

Milano, inaugurata la prima Biblioteca dello Sport dedicata a Gianni Mura

A Milano ha aperto la biblioteca dello sport (dedicata a Gianni Mura)

Temi più discussi: Milano, nasce la prima Biblioteca dello Sport al quartiere Isola: sugli scaffali già 2.200 volumi, destinati ad aumentare; Milano lancia la prima suite di lusso interamente dedicata ai cani: nasce la rivoluzione pet-friendly; Vogue Café Milano: arriva la prima edizione italiana, nel vivo della Fashion Week. Una pausa caffè (e molto altro) insieme agli Editor di Vogue Italia; La sfida di Gino Sorbillo a Milano troppo cara: nasce POP, menu a 9,90 euro.

Milano, nasce la prima Biblioteca dello Sport al quartiere Isola: sugli scaffali già 2.200 volumi, destinati ad aumentareAprirà il 25 febbraio in via Confalonieri, intitolata a Gianni Mura. Paolo Maggioni: «Sarà uno spazio aperto dove studiare, giocare, incontrarsi, dibattere su sport, cultura e società» ... milano.corriere.it

Alla Fiera di Milano nasce la prima casa del Made in ItalyLa Fiera di Milano è la prima ad ospitare la prima Casa del Made in Italy, un presidio istituzionale del Mimit, Ministero per le Imprese e il Made in Italy, per promuovere le eccellenze italiane ... ansa.it

Il mio social network preferito - diceva Gianni Mura - è un bar con il pergolato dietro». E da oggi anche una Biblioteca dello Sport, che porterà il suo nome. Gli piacevano le piazze, i luoghi aperti all’incontro, i circoli Arci e non quelli con cravatta obbligatoria, i pr - facebook.com facebook

Inaugurata in via Confalonieri la prima biblioteca dello sport, dedicata a Gianni Mura Andrea Gussoni per Mi-Tomorrow x.com