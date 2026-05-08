Parte la sistemazione dei marciapiedi di Milano Marittima | un investimento di un milione e mezzo
È iniziata la riqualificazione dei marciapiedi a Milano Marittima, un intervento dal valore di un milione e mezzo di euro. La delibera, firmata dal commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale, stabilisce le linee guida per la progettazione e il budget complessivo dell’opera. L’obiettivo è mettere in sicurezza e migliorare la zona pedonale che si estende dal Porto Canale fino ad altre aree della località.
Il commissario straordinario Michele Formiglio, con i poteri della Giunta di Cervia, ha adottato la delibera che definisce le linee di indirizzo per la progettazione e il quadro economico per la “Messa in sicurezza e riqualificazione dei marciapiedi di Milano Marittima, dal Porto Canale alla.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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