Parte la sistemazione dei marciapiedi di Milano Marittima | un investimento di un milione e mezzo

È iniziata la riqualificazione dei marciapiedi a Milano Marittima, un intervento dal valore di un milione e mezzo di euro. La delibera, firmata dal commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale, stabilisce le linee guida per la progettazione e il budget complessivo dell’opera. L’obiettivo è mettere in sicurezza e migliorare la zona pedonale che si estende dal Porto Canale fino ad altre aree della località.

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Il commissario straordinario Michele Formiglio, con i poteri della Giunta di Cervia, ha adottato la delibera che definisce le linee di indirizzo per la progettazione e il quadro economico per la “Messa in sicurezza e riqualificazione dei marciapiedi di Milano Marittima, dal Porto Canale alla.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Sistemazione dei marciapiedi e rifacimento della strada, aperto il cantiere in via Einaudi e via PanoramicaANCONA – Cominciano oggi i lavori stradali in via Einaudi, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Mattei e via Vanoni. Sistemazione di marciapiedi e abbattimento delle barriere architettoniche, la mappa diffusa degli interventiLa ditta Edilsagea sta eseguendo in questi giorni gli interventi in via Anna Frank, via Fornaci, via Rasi Spinelli e via Viareggio Proseguono e si...