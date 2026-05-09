Milano la vecchia chiesa di Cristo Re diventa un hotel di lusso

A Milano, una vecchia chiesa dedicata a Cristo Re è stata ristrutturata e trasformata in un hotel di lusso. La navata e l'abside dell'edificio sono state adattate rispettivamente a hall e reception, mantenendo alcune strutture originali. L’immobile è stato acquistato da un'azienda specializzata in alberghi business, che ha avviato i lavori di riconversione. La trasformazione ha portato alla creazione di una struttura ricettiva di alta gamma nel centro della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui