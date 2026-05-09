Milano la vecchia chiesa di Cristo Re diventa un hotel di lusso
A Milano, una vecchia chiesa dedicata a Cristo Re è stata ristrutturata e trasformata in un hotel di lusso. La navata e l'abside dell'edificio sono state adattate rispettivamente a hall e reception, mantenendo alcune strutture originali. L’immobile è stato acquistato da un'azienda specializzata in alberghi business, che ha avviato i lavori di riconversione. La trasformazione ha portato alla creazione di una struttura ricettiva di alta gamma nel centro della città.
? Punti chiave Come sono state trasformate la navata e l'abside in hall e reception?. Chi ha acquistato l'immobile per trasformarlo in un hotel business?. Perché il patrimonio della Chiesa sta diventando un mercato miliardario?. Quali conseguenze ha questa trasformazione per l'identità del quartiere Portello?.? In Breve Suite premium al NH Collection Milano CityLife costano oltre 1.200 euro a notte.. La chiesa fu sconsacrata dal cardinale Scola dopo l'abbandono dagli anni Novanta.. L'hotel dispone di 185 camere e una piscina sul tetto dell'ex edificio.. Il fondo Schroders capital italian real estate fund gestisce l'immobile in zona Portello.. Una suite premium nel cuore di Milano può costare oltre 1.🔗 Leggi su Ameve.eu
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