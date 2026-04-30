Milano sequestrato il cantiere in via Zecca Vecchia | hotel bloccato

A Milano, la Guardia di Finanza ha posto sotto sequestro un cantiere in via Zecca Vecchia, dove si stava costruendo un hotel. L’operazione fa parte di un’indagine che coinvolge 39 persone e si concentra su presunte occupazioni di spazi pubblici e lavori di lottizzazione non autorizzati. Il cantiere rimane bloccato mentre vengono approfonditi i dettagli delle attività sospette.

? Cosa sapere La Guardia di Finanza sequestra il cantiere per un hotel in via Zecca Vecchia.. L'indagine su 39 persone riguarda l'occupazione di aree pubbliche e lottizzazioni abusive.. Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha disposto il sequestro del cantiere in via Zecca Vecchia, dove la costruzione di un hotel da 199 stanze è stata interrotta su ordine del gip Mattia Fiorentini. L’intervento si inserisce in un ampio filone d’indagine coordinato dalla procura guidata da Marina Petruzzella, che mira a far luce sulle irregolarità urbanistiche che colpiscono il centro della città. L’inerzia comunale e la sottrazione di spazi pubblici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, sequestrato il cantiere in via Zecca Vecchia: hotel bloccato Notizie correlate Inchiesta urbanistica Milano, sequestrato cantiere via Zecca Vecchia: hotel su scavi archeologiciLa guardia di finanza di Milano ha sequestrato oggi il cantiere di un hotel in costruzione da 199 stanze in via Zecca Vecchia, nel pieno centro... Leggi anche: È stato sequestrato il cantiere di un nuovo hotel in centro a Milano Contenuti e approfondimenti Si parla di: Urbanistica Milano, sequestrato il cantiere di un hotel in pieno centro. Urbanistica Milano, sequestrato il cantiere di un hotel in zona Duomo costruito su sito archeologicoNell'ambito dell'inchiesta 'Urbanistica Milano', la Guardia di Finanza su decisione della Procura, ha sequestrato l'area di un cantiere in via Zecca Vecchia ... fanpage.it È stato sequestrato il cantiere di un nuovo hotel in centro a MilanoNell'area era in costruzione un hotel a cinque piani per un totale di circa duecento stanze dove c'era un ex garage. L'accusa: Atti falsi per l'edificazione su importante sito archeologico ... milanotoday.it