Milano in due vogliono stuprare una ragazza | picchiato l' amico

Da liberoquotidiano.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima mattinata a Milano, vicino a Largo La Foppa, una ragazza è stata vittima di un tentativo di violenza sessuale. Due uomini sono stati coinvolti nell'episodio, e uno di loro ha aggredito un amico della vittima durante l’accaduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli e identificare i responsabili. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

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Una violenta aggressione sessuale ha colpito una ragazza all’alba nel cuore di Milano, vicino a Largo La Foppa. Dopo una serata all’Hollywood, la giovane è stata avvicinata insieme al suo amico e a un terzo ragazzo da due fratelli di origine ucraina. I due, dopo aver chiesto una sigaretta e offerto droga (rifiutata), hanno agito improvvisamente.Il minorenne, di corporatura robusta, ha afferrato con forza la ragazza per un braccio e l’ha trascinata per decine di metri contro la sua volontà verso viale Francesco Crispi, nonostante lei puntasse i piedi per resistere. In un angolo appartato ha iniziato a toccarla nelle parti intime e ha tentato di stuprarla.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Milano, in due vogliono stuprare una ragazza: picchiato l'amico
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