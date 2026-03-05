Picchiano un 20enne e accoltellano l'amico a Milano per una battuta | arrestati due 17enni e due 16enni

A Milano, quattro minorenni sono stati fermati con l’accusa di aver aggredito un ragazzo di 20 anni e di aver ferito gravemente un suo amico durante una discussione. I giovani, di 16 e 17 anni, sono stati arrestati per tentato omicidio in concorso, porto d’armi e lesioni aggravate. L’episodio è avvenuto dopo una battuta, senza motivazioni apparenti.

Accoltellano connazionale a Napoli, arrestati due stranieriIer,i in tarda serata i Carabinieri della pattuglia mobile di zona e del nucleo operativo Stella, hanno arrestato a Napoli per tentato omicidio due...

Due minorenni aggrediscono e accoltellano un 20enne, ma la sua reazione li mette in fugaTerni, 9 gennaio 2026 – Due ragazzi stranieri di 16 e 17 anni, entrambi con precedenti, sono stati arrestati dai carabinieri di Terni con l'accusa di...

Un 20enne litiga con la madre, la picchia e poi si toglie la vitaLitiga con la madre, la prende a pugni fino a lasciarla svenuta in casa, poi scappa con l'auto, raggiunge il porto e si toglie la vita tuffandosi in mare. La tragedia si è consumata venerdì sera nel M ... ansa.it

Picchia la madre e la ferisce gravemente al volto, si cerca un 20enne. Forse è finito in mareLa donna è ricoverata a Macerata in gravi condizioni in stato di sedazione. Le ipotesi che il ragazzo si sia gettato volontariamente in mare o che sia caduto ... msn.com

Derby, sale la temperatura: due tifosi si picchiano al bar, in arrivo il Daspo. Un altro supporter ascolano sorpreso a girare un video provocatorio davanti al Riviera Leggi qui - facebook.com facebook

A 16 anni accoltella uno studente sull'autobus, poi i genitori picchiano i carabinieri durante la perquisizione: arrestati x.com