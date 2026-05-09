Milano il corteo Trans* Pride 2026 | Non solo comunità ma movimento

Sabato pomeriggio a Milano si è svolto il corteo Trans* Pride 2026, un evento che ha visto la partecipazione di numerose persone della comunità LGBTQIA+. La manifestazione ha attraversato le vie della città, portando con sé slogan e bandiere, e ha attirato l’attenzione di cittadini e media locali. L’evento si inserisce in un calendario di manifestazioni dedicate ai diritti delle persone transessuali e della comunità LGBTQIA+.

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