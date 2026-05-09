Milano il corteo Trans* Pride 2026 | Non solo comunità ma movimento
Sabato pomeriggio a Milano si è svolto il corteo Trans* Pride 2026, un evento che ha visto la partecipazione di numerose persone della comunità LGBTQIA+. La manifestazione ha attraversato le vie della città, portando con sé slogan e bandiere, e ha attirato l’attenzione di cittadini e media locali. L’evento si inserisce in un calendario di manifestazioni dedicate ai diritti delle persone transessuali e della comunità LGBTQIA+.
Milano, 9 maggio 2026 – A Milano, sabato pomeriggio, ha sfilato il corteo Trans* Pride 2026, che rivendica i diritti dei transessuali e della comunità Lgbtqia+. La manifestazione, estremamente colorata, si è mossa alle 15.30 da piazza Duca d'Aosta. I partecipanti, circa 500, hanno poi percorso via Vitruvio, corso Buenos Aires, piazzale Loreto, via Padova e via Giacosa con arrivo al parco Trotter. “Il Trans Pride milanese, alla sua seconda edizione - si legge su Gay.it - si distingue come uno spazio autonomo rispetto ai pride istituzionali, con una forte attenzione ai temi dell' autodeterminazione, della salute, del lavoro, e del contrasto alla violenza delle persone trans”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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