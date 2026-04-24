’Lucca Classica’ Dialogo con arte storia e attualità

A Lucca si svolge una stagione musicale che attraversa secoli e stili, partendo dall’arte e dalla storia della città fino ai compositori più noti. Il programma comprende esecuzioni che vanno da San Francesco a Boccherini, e include anche le opere di Puccini in occasione del centenario di Turandot. Numerose sono le iniziative che collegano passato e presente, offrendo un quadro ricco di appuntamenti e spettacoli.

Da San Francesco a Boccherini, fino a Puccini e il centenario di ’Turandot’. Sono davvero numerosi gli appuntamenti dell’edizione 2026 di ’Lucca Classica Music Festival’ – in programma dal 29 aprile al 3 maggio – e promossa dall’Associazione Musicale Lucchese guidata dal presidente Marco Cattani e dal direttore artistico Simone Soldati. Tanti gli ospiti tra cui Alessandro Baricco destinatario del premio Lucca Classica 2026. Una rassegna diventata negli anni un appuntamento di eccellenza capace di far dialogare la grande musica con la storia, l’arte e l’attualità. Il programma, infatti, come sempre si snoda lungo alcune direttrici tematiche di forte rilievo culturale, artistico e civile e propone circa 90 iniziative.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’Lucca Classica’. Dialogo con arte storia e attualità Notizie correlate Cazzullo a Pietrastornina: San Francesco, identità italiana e il dialogo tra storia e attualità.Pietrastornina accoglie Aldo Cazzullo per celebrare San Francesco: un viaggio nelle radici dell’identità italiana Il piccolo comune di... Ascoli, l’ultimo dialogo di Paolo Annibali: 50 opere tra storia e arteLa Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno ha accolto sabato 11 aprile una folla numerosa per l’inaugurazione della mostra dedicata a Paolo Annibali, un... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: ’Lucca Classica’. Dialogo con arte storia e attualità; Lucca Classica. Cinque giorni di pura musica; La musica che parla al presente: ad Alessandro Baricco il premio Lucca Classica 2026. Cerimonia e concerto; Festival di Musica Classica San Francesco al Lucca. ’Lucca Classica’. Dialogo con arte storia e attualitàDa San Francesco a Boccherini, fino a Puccini e il centenario di ’Turandot’. Sono davvero numerosi gli appuntamenti dell’edizione ... quotidiano.net San Francesco al Lucca Classic music festivalAttuale, trasversale e profondamente innovativa: la figura di San Francesco d’Assisi si conferma sorprendentemente contemporanea e ispira il percorso del Lucca Classica Music Festival 2026. Il festiva ... toscanaoggi.it Lucca Classica Music Festival 2026 Dal 29 aprile al 3 maggio torna a Lucca la dodicesima edizione del festival promosso dall’Associazione Musicale Lucchese. Cinque giorni con circa 90 appuntamenti tra concerti, incontri e spettacoli, che mettono in dialogo - facebook.com facebook