Centrodestra Milano | scontro Salvini-Lupi su candidato sindaco 2027

Salvini e Lupi si confrontano sulla scelta del candidato sindaco per il 2027, a causa delle divergenze tra i due leader del centrodestra milanese. La discussione si concentra sulla strategia da adottare e sulle preferenze di ciascuno, creando tensioni all’interno del gruppo. I loro incontri si susseguono, mentre si cerca di trovare un punto di accordo. La questione resta aperta mentre si avvicinano le prossime scadenze elettorali.

Il centrodestra milanese si prepara a scegliere il candidato sindaco per le elezioni del 2027, ma le divisioni interne emergono già ora. Mentre Matteo Salvini incontra diversi possibili candidati, Maurizio Lupi critica l’approccio superficiale alla selezione, sottolineando la necessità di un progetto politico concreto. Milano, 24 febbraio 2026 – La corsa per la poltrona di sindaco a Palazzo Marino sta entrando nel vivo. Con le elezioni comunali previste per il 2027, il centrodestra deve ancora trovare un candidato unificante. Salvini, vice premier e leader della Lega, ha incontrato diversi possibili candidati, ma il metodo di selezione è diventato un punto di contrasto con Lupi, leader di Noi Moderati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Centrodestra unito su Scurria candidato sindaco: via libera ufficiale alla corsa per Palazzo ZancaIl centrodestra ha deciso di sostenere Marcello Scurria come candidato sindaco di Messina, a causa della sua lunga esperienza politica e del forte sostegno locale.

Prato, centrodestra diviso sul candidato sindaco: partiti puntano su un politico esperto, ipotesi civico in stand-by.A Prato, il centrodestra si divide sulla scelta del candidato sindaco, perché i partiti vogliono un politico con esperienza, mentre l’ipotesi civica resta ferma in stand-by.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Elezioni, gli incontri di Salvini con diversi possibili candidati. Ma Lupi: Non siamo a X Factor, serve un politico; Infuria la polemica politica: Salvini ne risponda: Sinistra contro gli agenti; Meloni: ha tradito il Paese: Non esiste scudo penale. Ma è scontro con Schlein; Vertice Governo con Meloni, Salvini, Tajani: cos’è successo/ Decreto Energia, Board of Peace e Referendum.

Elezioni, gli incontri di Salvini con diversi possibili candidati. Ma Lupi: Non siamo a X Factor, serve un politicoIl centrodestra alla ricerca di un candidato sindaco per il 2027. Secondo Lupi bisogna partire da un progetto e poi concentrarsi su un candidato politico ... milanotoday.it

Elezioni a Milano, Salvini: Stavolta sceglieremo bene e per tempoLo ha detto il leader della Lega che nella mattinata di martedì 17 febbraio ha visitato il villaggio olimpico di Miano ... milanotoday.it

Liti, dispetti, scontri sulle nomine: il risiko che agita il centrodestra in Regione Lombardia milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

A Milano la Dc ha sostenuto Beppe Sala due volte,la prima per essere stata esclusa dal centrodestra,la seconda per forza d’inerzia.Oggi siamo nel centrodestra,e sosterremo il candidato che sarà deciso:non chiunque,però,non a tutti i costi - facebook.com facebook