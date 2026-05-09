Milano 2000 in piazza | proteste contro il Governo per la Flotilla

A Milano nel 2000, in piazza, si sono svolte proteste contro il governo riguardanti la Flotilla. Gli attivisti coinvolti sono collegati alla Pcpa e hanno contestato la posizione del governo, accusandolo di essere complice di Israele. Le manifestazioni hanno visto la partecipazione di gruppi che hanno espresso il loro dissenso attraverso cortei e sit-in. La questione ha attirato l’attenzione dei media locali, che hanno seguito gli sviluppi della protesta.

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