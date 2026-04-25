Bologna 6.000 antifascisti in piazza | scontro e proteste contro il governo

Sabato 25 aprile a Bologna, circa 6.000 persone si sono radunate in piazza per una manifestazione contro il governo in carica. Durante il corteo, sono stati registrati scontri tra alcuni partecipanti e le forze dell’ordine, con lanci di oggetti contro la sede di un partito di centrodestra in via Stalingrado. La protesta ha coinvolto diversi gruppi che si oppongono alle politiche attuali, con momenti di tensione lungo il percorso.

? Cosa sapere 6.000 antifascisti manifestano a Bologna sabato 25 aprile contro il governo Meloni.. Scontri e lanci di oggetti contro la sede di Fratelli d'Italia in via Stalingrado.. Circa 6.000 persone hanno occupato le strade di Bologna questo sabato 25 aprile 2026 per manifestare contro il governo Meloni, la gestione di Lepore e l’operato di Piantedosi in occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione. Il movimento ha preso il via nella zona di Piazza dell’Unità, dove sin dalle ore 10 del mattino si è accumulata una massa crescente di partecipanti. Tra i volti e le sigle che compongono il gruppo antifascista cittadino figurano i rappresentanti del sindacato di base Usb, i membri del collettivo Pap, le realtà di Cambiare Rotta, Osa, Cua, Tpo e i Giovani Palestinesi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna, 6.000 antifascisti in piazza: scontro e proteste contro il governo Guerriglia a Bologna, danni in città una cittadina protesta: «Così si passa dalla parte del torto» Notizie correlate Milano in piazza: i patrioti della Lega e i contro cortei antifascistiLe strade diMilanosono tornate ad animarsi con unadoppia mobilitazione politica, riflettendovisioni profondamente divergentisul futuro dell’Europa e...