Milano piazza infuocata per la Flotilla | il grido di Notarianni

A Milano, migliaia di persone si sono radunate davanti alla prefettura per protestare a favore dei membri della Flotilla, un episodio che ha attirato l’attenzione nel centro della città. La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini che hanno espresso il loro sostegno in modo compatto e deciso, creando un’area di forte presenza e coinvolgimento. La Polizia ha monitorato la situazione senza registrare incidenti significativi durante l’evento.

? Cosa sapere Migliaia di persone manifestano a Milano davanti alla prefettura per i membri della Flotilla.. Maso Notarianni e Paolo Romano contestano l'inerzia del governo Meloni verso gli italiani detenuti.. Davanti alla prefettura di Milano si sono radunate migliaia di persone questa notte per manifestare la propria solidarietà verso i membri della Flotilla, coinvolti in quella che è stata definita una violazione del diritto internazionale avvenuta nelle ultime ore. La piazza milanese è diventata il palcoscenico di un forte richiamo alla responsabilità politica, mentre le tensioni legate agli eventi occorsi in mare continuano a riflettersi sulla realtà urbana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, piazza infuocata per la Flotilla: il grido di Notarianni Notizie correlate Milano, migliaia in piazza per la Flotilla: “Da Meloni parole inutili, serve mettere pressione politica”“Quello che è successo stanotte è una delle violazioni del diritto internazionale della storia recente”. Leggi anche: "Senza consenso è stupro". Il grido della piazza