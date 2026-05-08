Milan Reijnders numeri preoccupanti da febbraio E spuntano voci su un ritorno

Da febbraio, il centrocampista olandese non ha più avuto occasioni di scendere in campo dal primo minuto con il suo attuale club. Le recenti indiscrezioni di mercato indicano un possibile ritorno al club di provenienza, anche se nessuna ufficialità è stata ancora annunciata. La situazione ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori, che seguono con interesse gli sviluppi delle prossime settimane.

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Il Milan, nonostante le voci e le ombre possibili sul futuro (qui le ultime novità sul direttore sportivo Igli Tare), continua a lavorare per la prossima stagione. Se i rossoneri dovessero vincere due delle ultime tre partite in stagione (contro Atalanta, Genoa e Cagliari), sarebbero qualificati matematicamente alla prossima edizione della Champions League. Con i soldi dei premi UEFA e il blasone della competizione, il mercato potrebbe essere molto importante. A centrocampo resta forte il nome di Leon Goretzka, centrocampista che si libera a zero dal Bayern Monaco. Occhio però alle clamorose voci su un possibile ritorno di Tijjani Reijnders: come riportato dal sito caughtoffside.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Reijnders numeri preoccupanti da febbraio. E spuntano voci su un ritorno Tijjani Reijnders Was Insane at AC Milan Notizie correlate Milan, guarda Reijnders: da febbraio fa solo panchina al Manchester City. Come mai?Il Milan continua con la sua stagione, ma è interessante scoprire come stanno andando alcuni dei giocatori ceduti in estate dal club rossonero. Leggi anche: Milan, ecco chi è e come gioca Mijnans: numeri, costo e il paragone con Reijnders Aggiornamenti e contenuti dedicati Il calo del Milan tra il girone d’andata e quello di ritorno in numeri: il problema di Allegri non è la difesa!Il calo del Milan tra il girone d'andata e quello di ritorno in numeri: il problema di Allegri non è la difesa! Il dato preoccupante sull'attacco ... calcionews24.com Crollo Milan, ko verticale nel girone di ritorno: statistiche allarmanti e ritmo da retrocessione. Tutti gli aggiornamentiCrollo Milan, ko verticale nel girone di ritorno: statistiche allarmanti e ritmo da retrocessione. Tutti gli aggiornamenti ... calcionews24.com