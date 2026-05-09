milan ultimo appello

In un campionato normale, Juventus e Milan sarebbero stati impegnati a sfidare l'Inter per la conquista dello scudetto. Tuttavia, la stagione si presenta diversa, lasciando poche possibilità alle due squadre di lottare per il titolo. La corsa si riduce a poche squadre, e le classifiche attuali testimoniano come la lotta si sia concentrata tra le prime posizioni. La situazione rimane aperta, con le ultime partite che potrebbero ancora cambiare gli equilibri.

In un mondo lineare, Juventus e Milan avrebbero dovuto assumersi la responsabilità di competere contro l’Inter per il tricolore. E invece eccole qui, costrette a difendere l’accesso alla Champions League, il minimo sindacale convertito nel massimo possibile. La Juventus scende in campo stasera a Lecce (alle 20.45, diretta Sky Sport e Dazn), il Milan domani sera ospita l’Atalanta (diretta Dazn), entrambe arrivano a questo momento clou zavorrate dalla paura di non farcela. Quello speculativo 0-0 con cui pensavano di mettere al sicuro entrambi i pass per la Champions, ha innescato una sorta di vendetta karmica del calcio: pareggio casalingo col Verona già retrocesso per la Signora e maldestro ko col Sassuolo per il Diavolo, con Roma e Como di nuovo in gioco.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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