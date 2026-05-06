Iran giustiziato il 28enne Abdollahzadeh | l’ultimo appello inutile

Un giovane di 28 anni è stato giustiziato in Iran il 28 aprile, dopo un processo che si è svolto in soli dieci giorni senza che siano state presentate prove concrete. Le autorità hanno respinto gli ultimi appelli di clemenza, e si sono confermate le condanne a morte per chi utilizza i servizi di comunicazione satellitare come Starlink. La vicenda ha suscitato reazioni di condanna internazionale e sollevato interrogativi sulle procedure giudiziarie nel paese.

? Cosa scoprirai Come può un processo durare solo dieci giorni senza prove?. Perché il regime punisce con la morte chi usa Starlink?. Chi ha deciso di trasformare le esecuzioni in una politica istituzionale?. Quali conseguenze avrà la repressione sulla tregua con gli Stati Uniti?.? In Breve Oltre 600 esecuzioni registrate in Iran dall'inizio del 2026.. Nasser Bekrzadeh e Yaghoub Karimpour giustiziati dopo processi di 10 giorni.. Campione di lotta Saleh Mohammadi impiccato il 19 marzo scorso.. Hesam Alaeddin ucciso per l'uso di apparecchiature satellitari Starlink.. Il 3 maggio 2026, il ventottenne Mehrab Abdollahzadeh è stato giustiziato nella prigione di Urmia dopo aver trascorso 40 mesi in detenzione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Iran, giustiziato il 28enne Abdollahzadeh: l’ultimo appello inutile Notizie correlate Iran, 'giustiziato un uomo accusato di collaborare con il Mossad'L'Iran ha giustiziato un uomo accusato di collaborare con il Mossad, i servizi segreti israeliani. Leggi anche: L’Iran ha giustiziato un cittadino svedese Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Iran, giustiziato un detenuto del movimento 'Donna, vita, libertà'; IRAN - Sasan Azadvar giustiziato il 30 aprile a Isfahan; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 aprile: la rassegna stampa; Manifestanti iraniani a rischio esecuzione: cosa sappiamo?. Iran-Usa, l'inchiesta che smentisce Trump: Usa sorpresi e colpiti x.com Trump parla di “grandi progressi” nei colloqui con l’Iran. E il sito americano #Axios racconta di un’intesa vicina tra Washington e Teheran per un memorandum sulla fine delle ostilità. Nello stretto di Hormuz, però, la tensione rimane alta. #Tg1 Marzia De Giuli - facebook.com facebook