Giada Simeone | l’ultimo appello a Max Pezzali per

La comunità di Leini si prepara a salutare Giada Simeone, una ragazza di 24 anni scomparsa improvvisamente. La triste notizia ha suscitato grande commozione tra i residenti e le persone che conoscevano la giovane. La scomparsa ha portato all’attenzione del paese il dolore per la perdita di una figura giovane e conosciuta nel territorio.

La comunità di Leini si prepara a dire addio alla 24enne Giada Simeone, scomparsa improvvisa che ha scosso il piccolo comune della Val di Susa. Il padre Antonio Simeone lancia un appello pubblico rivolto al cantante Max Pezzali affinché possa partecipare ai funerali previsti per sabato 14 marzo. La giovane, nata nel 2001 e residente a Leini ma lavoratrice a Settimo Torinese, aveva scelto come biografia del profilo social la frase Ti sento vivere, titolo di un brano degli 883 interpretato dal suo idolo. Un amore musicale così profondo da essersi fatto tatuare sul braccio il nome dell'artista, sognando di assistere ai suoi concerti nei mesi successivi.