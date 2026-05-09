A Milano si avvicina una protesta dei tifosi della Curva Sud, prevista per domani. Dopo aver avviato una petizione contro il dirigente societario, i sostenitori si preparano a esprimere il loro dissenso durante la partita. La contestazione si inserisce in un clima di tensione tra il pubblico e la società, con i tifosi che hanno manifestato il loro malcontento in diverse occasioni recenti.

Giorni pesanti per il Milan di Massimiliano Allegri. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, i rossoneri torneranno nuovamente in campo domani sera alle ore 20:45 per scontrarsi con l'Atalanta di Palladino, match valido per la 3esima giornata di Serie A. Nelle ultime settimane, infatti, il malcontento dei torsi è cresciuto a dismisura, complice anche i 'brutti' risultati collezionati nell'ultimo periodo. Sui vari social network, inoltre, negli scorsi giorni è stata lanciata, sempre dai tifosi, una petizione contro Furlani che ha superato le 40mila firme.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, si avvicina la contestazione. La Curva Sud: “Contro ogni censura”

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Milan-Juve, protesta della Curva Sud per il prezzo dei biglietti: 139 euro a ticket

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Curva Sud whistles after the match reddit