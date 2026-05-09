Il Milan si prepara a schierare di nuovo dal primo minuto Santiago Giménez nella partita contro l’Atalanta. La scelta dell’allenatore si basa sui dati delle sue prestazioni recenti, che indicano un ruolo di primo piano per il giocatore nel reparto offensivo. La presenza di Giménez in campo si traduce in numeri significativi, che lo collocano tra i protagonisti della squadra in questa fase della stagione.

Da Atalanta ad Atalanta: il futuro di Santiago Giménez al Milan sembra legato proprio alla Dea. La partita del girone d'andata contro i bergamaschi fu l'ultima giocata dal messicano prima dello stop e poi l'operazione alla caviglia. Domani, proprio contro l'Atalanta, l'ex Feyenoord potrebbe tornare in campo da titolare per la prima volta dopo il rientro dall'operazione. Massimiliano Allegri, infatti, sembra volere puntare sulla coppia formata dal messicano e da Pulisic per fare ripartire l'attacco del Milan, che sta facendo tantissima fatica. Questi i numeri dei rossoneri nelle ultime sette partite in Serie A: 7 punti conquistati sui 21 disponibili, con 4 gol segnati e 9 gol subiti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, riecco Giménez: di nuovo titolare per i rossoneri. Con lui dal primo minuto numeri sorprendenti

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