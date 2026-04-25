Boga titolare in Milan Juve | quante chance ci sono di vedere l’ivoriano in campo a San Siro dal primo minuto Gli aggiornamenti

In vista della partita tra Milan e Juventus, si parla di una possibile presenza di Boga in campo fin dall'inizio. La dirigenza sta monitorando le scelte per l’attacco, e l’esterno potrebbe partire titolare. La sfida si svolgerà domani a San Siro e le decisioni sulla formazione stanno prendendo forma in queste ore. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma l'attenzione resta alta sulla composizione della squadra.

di Luca Fioretti Boga titolare in Milan Juve, la dirigenza osserva le mosse per l’attacco in vista della sfida di domani con l’esterno pronto a partire dall’inizio. L’avvicinamento all’atteso match di domani contro il Milan entra in una fase assolutamente cruciale. Le decisioni per l’attacco bianconero tengono tutti col fiato sospeso, considerando i persistenti dubbi fisici legati a Kenan Yildiz: la decisione finale sull’impiego del turco arriverà solamente dopo l’odierna rifinitura tattica. Qualora non dovesse farcela, Jeremie Boga scalpita per garantirsi un ruolo da assoluto protagonista fin dal primo minuto. L’esterno risulta estremamente carico e desideroso di scendere sul campo per disputare un incontro vitale per le sorti dell’intera stagione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Boga titolare in Milan Juve: quante chance ci sono di vedere l’ivoriano in campo a San Siro dal primo minuto. Gli aggiornamenti Notizie correlate Boga titolare in Roma Juve? L’esterno spinge per una maglia dal primo minuto, potrebbe fargli spazio quel big: l’ideaKoopmeiners via dalla Juve? Non solo il Galatasaray, sulle sue tracce anche la Roma: fissato il prezzo per evitare minusvalenze Restes Juve, il... Boga ancora titolare? Spalletti ha preso questa decisione: tutti gli aggiornamenti su Juve Sassuolo di staseradi Redazione JuventusNews24Boga ancora titolare? Spalletti valuta con immensa attenzione le opzioni per il reparto offensivo decidendo di confermare... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Probabili formazioni Milan-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Fofana, Leao, Pulisic, Fullkrug, Boga, David, Yildiz e Vlahovic; Milan-Juventus: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Le probabili formazioni di Milan-Juventus (Serie A); Prandelli: Juve, Lewandowski non ti serve. Tieniti Vlahovic, prendi Bernardo Silva e... Juventus, Yildiz titolare sì o no contro il Milan? La decisione di SpallettiYildiz sarà titolare in vista della supersfida tra Milan-Juventus della 34^ giornata? E' questa la domanda che continuano a ... fantamaster.it Probabili formazioni Milan-Juventus: riecco Saelemaekers, dubbio YildizProbabili formazioni Milan Juventus – Uno dei match più interessanti della 34^ giornata di Serie A, sarà certamente il delicatissimo Milan-Juventus. Ad affrontarsi saranno l’attuale seconda contro la ... fantamaster.it Milan-Juve, le quote migliori secondo la nostra intelligenza artificiale - facebook.com facebook #MilanJuve, osservatori speciali a San Siro: il Manchester United punta Leao, ecco cosa filtra x.com