Milan | le priorità della dirigenza

Nel mondo del calcio, il ruolo di un dirigente può influenzare profondamente le decisioni di una squadra. Tra i nomi più discussi del momento nel club milanese c’è Giorgio Furlani, che mantiene una posizione di rilievo nelle scelte strategiche. La sua presenza nel club è costante, e le sue decisioni sono seguite con attenzione da tifosi e media, in attesa di capire quali saranno le prossime mosse della società.

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Giorgio Furlani resta uno degli uomini più discussi dell’ universo Milan, ma anche uno dei dirigenti che continuano ad avere il maggiore peso nelle strategie future del club. Nonostante la crescente contestazione di una parte della tifoseria, culminata negli ultimi giorni con petizioni social e proteste organizzate, l’amministratore delegato rossonero starebbe lavorando in prima persona alla costruzione del nuovo assetto tecnico per la prossima stagione. Tra le priorità della dirigenza Milan c’è la scelta del direttore sportivo. Il nome che continua a raccogliere più consensi all’interno del club è quello di Tony D’Amico, dirigente che negli ultimi anni ha avuto un ruolo centrale nella crescita dell’Atalanta.🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan: le priorità della dirigenza ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Oaktree impone la priorità dell’Inter in questa stagione! Notizie correlate Stiller Juve, frenata per il centrocampista: la dirigenza bianconera ha altre priorità per la prossima stagione. Le ultimedi Redazione JuventusNews24Stiller Juve, si fredda la pista per il centrocampista tedesco, con la società bianconera che ha altre priorità in quel... Lewandowski primo nome per il Milan? Moretto: “Non c’è un consenso unanime all’interno della dirigenza”Continuano le voci sul calciomercato del Milan e in particolare sull'attacco rossonero: resta caldo (almeno tra le notizie), il nome di Robert... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Milan su Grimaldo, c'è la cifra chiesta dal Bayer Leverkusen e la priorità del giocatore; Un Manifesto per salvarla, la priorità i cittadini, Francesco Vaia nell'ultimo episodio del vodcast 'La salute senza filtri'; Italia: i luoghi migliori dove piantare nuove foreste per massimizzare i benefici ambientali e sociali; I bombardamenti del 1943, il cuore dei milanesi e il concerto diretto da Toscanini: per gli 80 anni della rinascita del Piermarini anche Sergio Mattarella. Calciomercato Milan News | Goretzka la priorità, ma Allegri ha fatto altri due nomi (oggi 23 aprile 2026)Calciomercato Milan News: oltre al nome di Leon Goretzka, per il centrocampo spuntano anche quelli di Nicolò Fagioli e Ismael Koné. ilsussidiario.net Gabriel Jesus Milan, pista in stand?by per i rossoneri: cosa filtra sul futuro dell’attaccante brasiliano e le ultimissimeGabriel Jesus Milan, pista in stand?by per i rossoneri: cosa filtra sul futuro dell’attaccante brasiliano e le ultimissime ... calcionews24.com Da 'bocciato' a perno della squadra: Pavlovic rinato, ma la Premier stuzzica #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com [Vitiello] Il Milan sta facendo tutto il possibile per portare Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo. Furlani aveva già fatto una forte spinta per lui l'anno scorso prima di optare per Igli Tare. Con l'arrivo di D'Amico, il Milan starebbe cercando di nominare Vinc reddit