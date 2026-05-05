Stiller Juve frenata per il centrocampista | la dirigenza bianconera ha altre priorità per la prossima stagione Le ultime

La Juventus ha deciso di mettere temporaneamente da parte la trattativa per il centrocampista tedesco, concentrandosi su altre esigenze del reparto nel prossimo calciomercato. La società bianconera ha scelto di puntare su altri profili per rafforzare la rosa, mentre la trattativa per il giocatore non prosegue al momento. La decisione arriva in un momento di valutazioni strategiche per la prossima stagione.

Stiller Juve, si fredda la pista per il centrocampista tedesco, con la società bianconera che ha altre priorità in quel reparto per il prossimo anno. La Juventus pianifica attivamente il calciomercato, ma si allontana la pista per Angelo Stiller. Il centrocampista è stato accostato al club bianconero, tuttavia lo scenario è cambiato. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, non c’è alcun interesse verso il tedesco, spiegando come le strategie societarie mirino decisamente altrove. L’esperto di mercato rivela quindi le reali intenzioni per la rosa di Spalletti. Queste le parole di Moretto: “ Allora, si è parlato tanto di Juventus per Stiller, questo mediano classe 2001, quindi comunque relativamente giovane, con un contratto di scadenza nel 2028, mancino.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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