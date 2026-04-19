Negli ultimi giorni si è parlato molto del possibile trasferimento di Roberto Lewandowski al Milan. Tuttavia, fonti interne alla dirigenza del club hanno dichiarato che non c’è ancora un accordo condiviso tra tutti i membri. La trattativa rimane in fase di discussione e non sono stati ancora definiti i dettagli finali. Lewandowski, attaccante di grande esperienza, continua ad essere al centro di voci di mercato legate ai rossoneri.

Continuano le voci sul calciomercato del Milan e in particolare sull'attacco rossonero: resta caldo (almeno tra le notizie), il nome di Robert Lewandowski, attaccante classe 1988 che in stagione ha siglato 16 gol tra Champions League e Liga spagnola. Il giornalista Matteo Moretto va controcorrente: ecco le sue rivelazioni su 'YouTube'. "Lewandowski sta trattando con il Barcellona il rinnovo al ribasso, ma ci sono buonissime chance che questi siano gli ultimi mesi del polacco con il Barcellona. Non ci sono ancora decisioni definitive, ma le indicazioni ci dicono questo. I blaugrana stanno già preparando il terreno per un futuro senza Lewandowski, che è stato accostato più e più volte ai club italiani.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lewandowski primo nome per il Milan? Moretto: “Non c’è un consenso unanime all’interno della dirigenza”

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Sul fronte Milan sono già stati avviati i primi contatti con l'entourage di Lewandowski. Inoltre, Tare e il suo staff possono vantare buoni rapporti con Zahavi maturati in occasione dell'operazione Nkunku. Ibra in Lewa vede l'uomo del definitivo rilancio del Milan x.com