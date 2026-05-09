Oggi a Milano si parla di diversi aggiornamenti legati al mondo del calcio. Si discute di un possibile trasferimento di Leao e delle ultime novità su Leon Goretzka. Inoltre, si segnalano voci di sirene provenienti dalla Premier League per Pavlovic. Questi sono gli ultimi sviluppi che interessano le squadre e i giocatori coinvolti.

In attesa del big match di domani sera contro l'Atalanta, il Milan inizia a 'pianificare quelli che potrebbero essere gli eventuali colpi di mercato: dal possibile addio di Leao e Pavlovic fino alle ultime novità legate a Leao Goretzka, ma non è tutto. Spazio anche al comunicato rilasciato dalla Curva Sud. Vediamo quali sono le migliori notizie pubblicate sul sito 'PianetaMilan.it' nella giornata di oggi, giovedì 7 maggio 2026. Tra i calciatori che sotto la guida esperta di Massimiliano Allegri sono cresciuti di più, c'è sicuramente Strahinja Pavlovic. Il calciatore serbo, arrivato nel 2024, ha conquistato il tecnico livornese e, ad oggi, è diventato un vero e proprio perno della squadra.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, le notizie Top di oggi: Pavlovic, sirene dalla Premier. Leao, è addio? Le ultime su Goretzka

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