Milan le notizie top di oggi | parla Pavlovic il futuro di Leao e le ultime verso la gara con la Juventus

Oggi a Milano si discutono diversi temi legati al calcio. Pavlovic ha parlato di Vlahovic, mentre si fanno progressi sulla trattativa con Goretzka. Inoltre, si parla del futuro di Leao e delle ultime novità in vista della partita contro la Juventus. Questi sono gli argomenti principali che tengono banco nel mondo sportivo meneghino.

Si avvicina il big match della 34^ giornata di Serie A tra Milan e Juventus, fondamentale per la corsa alla Champions delle due squadre, con i primi indizi sulle scelte di formazione di Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. Ma anche tantissimo mercato nelle ultime ore con l'invito di Pavlovic nei confronti di un amico, il futuro di Leao e la situazione legata a Goretzka. Ecco le migliori notizie raccolte dal sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, giovedì 23 aprile 2026. Milan-Juventus è in programma domenica sera alle ore 20:45 e per le due formazioni si viaggia verso l'undici ideale. Spalletti ritrova un titolarissimo per la gara coi rossoneri, mente Allegri non ha nessuna intenzione di cambiare il suo amato 3-5-2.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, le notizie top di oggi: parla Pavlovic, il futuro di Leao e le ultime verso la gara con la Juventus Parma-Milan 2-2: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Milan, le notizie Top di oggi: Leao rompe il silenzio, l’intrigo Lewandowski e le ultime in vista del VeronaArchiviata la delusione post sconfitta con l'Udinese, il Milan si ricompatta e si prepara alla trasferta di Verona, in programma domenica 19 aprile... Milan, le notizie top di oggi: arriva Lewandowski? Allegri parla del suo futuro, mentre Tonali…Nella giornata di oggi si è parlato molto del Milan di Allegri: dopo ben due sconfitte consecutive, infatti, il Diavolo è tornato alla vittoria... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Milan, difesa sul podio nei top 5 campionati europei: il dato; Il Milan punta alla cessione di Rafa Leao in estate: svelato il top club di Premier League su cui si pongono le speranze; Anche un pilota di Formula 1 tra i clienti; Milan, Cafù in esclusiva: Tornare in Champions per tornare al top, questo deve fare. Vlahovic non è coinvolto nell’inchiesta escort Milano: rettifica dell’Avvocato dell’attaccante della Juventus dopo le notizie circolate nelle ultime oreNelle ultime ore è emerso il nome di Dusan Vlahovic tra i possibili giocatori di Serie A coinvolti nell’inchiesta della Procura di Milano su un presunto giro di escort legato alla movida cittadina. Da ... calcionews24.com Futuro Calha, attaccante Milan e smentita Lukaku: le news di oggi | OneFootballIn questo rush finale di stagione non mancano le notizie legate ai top club della Serie A. Alcune riguardano il calciomercato, ma non mancano ulteriori temi. Juventus, Antonio Silva occasione per la ... onefootball.com Olivier #Giroud in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it: “Che delusione la partenza di #Maldini. Ma forse un giorno tornerà.” La seconda parte dell’intervista all’ex 9 rossonero la trovate su MilanNews.it ( Alessandro Schiavone) - facebook.com facebook Per la Juventus si avvicina la sfida con il Milan ed arrivano news importanti sulle condizioni di #Yildiz e #Thuram Saranno a disposizione per il big match x.com